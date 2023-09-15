Александра Моора со вступлением в должность поздравили Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова

Главу Тюменской области поздравили Артюхов и Комарова Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Со вступлением в должность главы Тюменской области Александра Моора поздравили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а также глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Наталья Комарова отметила, что Тюменская область для их региона надежный друг и партнер. Помимо этого, она подчеркнула то, что было сделано губернатором Тюменской области за прошедшие пять лет. Добавила, что в их регионе люди активно голосовали за Александра Викторовича и это также говорит о высоком доверии и его высоких результатах.

А глава Ямала Дмитрий Артюхов пояснил, что Тюменская область является для них примером по развитию!

– Дорогой друг, я искренне поздравляю с этим событием! Тюменская область пример по развитию. Я желаю плодотворной работы, продолжения того пути, что был намечен! – сказал Артюхов.