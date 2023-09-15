Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 7:37

Владимир Якушев поздравил Александра Моора со вступлением в должность губернатора

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе высоко оценил его работу и пожелал успехов
Екатерина Коган
Александра Моора поздравил Якушев

Александра Моора поздравил Якушев

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сегодня в Доме культуры «Нефтяник» проходит торжественная церемония вступления в должность губернатора Александра Моора.

С этим событием его поздравил Владимир Якушев.

– Уважаемый Александр Викторович, друзья, земляки! Тот результат, который показали выборы, он закономерен. За эти пять лет регион сохранил лидерские позиции по основным социально-экономическим показателям. Вы продолжили проекты, которые были при правлении Сергея Собянина и моем губернаторстве. Пятилетка была непростой. Вызовы были серьезные и огромные. Вы и вся ваша команда сработали на отлично. Следующая пятилетка такая же напряженная, сложная, но интересная. Желаю успехов на этом поприще! И конечно, счастья, дальнейшего процветания, – сказал Якушев.