В Тюмени началась инаугурация Александра Моора

Сегодня Моор вновь станет губернатором региона

Сегодня в Доме культуры «Нефтяник» проходит торжественная церемония вступления Александра Моора в должность губернатора Тюменской области.

Напомним, что в минувшие выходные состоялись выборы, на которых победу одержал Моор. За него проголосовали больше миллиона избирателей.

Он поблагодарил земляков за поддержку и голоса, которые были отданы за него. Также отметил, что это оценка предыдущих пяти лет и аванс на предстоящие годы.

– Сделаю всё, чтобы оправдать ваши надежды, – сказал Александр Моор.

Напомним, что на предыдущих выборах за него проголосовали более 800 тысяч человек.

Прямую трансляцию вступления Александра Моора в должность губернатора можно посмотреть на его страничке в социальных сетях.