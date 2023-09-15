В Тюмени подскочили цены на сахар и курицу, но стало дешевле масло и молоко

В регионе ряд продуктов и непродовольственных товаров подскочили в цене Фото: Комсомольская правда

В Тюменской области произошло повышение цен на ряд продуктов, непродовольственных товаров и ряд услуг. По данным Тюменьстата, на конец лета текущего года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в регионе повысились в среднем на 0,6%, а по стране – на 3,7%. На продовольственные товары понизились на 1,8%, а по стране показали рост на 3,3%. Тарифы на услуги населению подорожали на 4,2%, а по России – на 5,8%.

Эксперты сообщили, что в регионе сахар поднялся в цене аж на 22,4%, мясо, в том числе курица, – на 8,6%, яйца – на 5,6%, рыба и морепродукты – на 4,6%, сливочное масло – на 4%. Колбасные изделия подорожали на 3,3%, овощи и фрукты – на 2,6%, хлеб – на полтора процента. При этом на ряд продуктов цены, наоборот, упали. Так, подсолнечное масло стало дешевле на 8,9%, макароны – на 4,7%, молоко, молочная продукция и крупы – на 4,6%, сыр – на 4,1%, а алкоголь – на 1,1%.

Среди непродовольственных товаров подскочили цены на табачные изделия – 5,7%, строительные материалы – 4,8%, медикаменты – 3,4%, мебель – 1,6%. Однако дешевле стал трикотаж – на 14,9%, обувь – на 5,3%, бытовая химия – на 4,9%, парфюмерия – на 4,3%. А вот дизельное топливо поднялось в цене на 10,2%, рост показал и бензин – 7,8%.

В сфере услуг лидером остается зарубежный туризм. Цены на него подскочили на 45,5%. Недешевое удовольствие и ветеринарные услуги. Их стоимость повысилась на 12,3%. Услуги банков повысились на 9,4%, а медицинских центров – на 8,9%.