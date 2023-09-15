В Тюменской области в ближайшие дни ожидаются заморозки

В выходные в регионе температура воздуха может упасть до минусовых отметок Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

На улице настоящее бабье лето: комфортная температура в дневное время суток и приятно греющее солнце. Практически до конца следующей недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до 20 градусов, а то и выше. Однако, как сообщает областное правительство, на территории Тюменской области ночами с 16 по 18 сентября ожидаются заморозки. Похолодать может до минус трех градусов. При этом днем погода вновь порадует жителей региона.

Отметим, что, по данным метеорологов, настоящие холода наступят лишь в октябре. Помимо дождя, ожидается снег, а также минусовая температура, в том числе в первой половине дня.