Тюменцы жалуются на опасный перекресток возле школы

Жители Тюмени жалуются на опасный перекресток возле учебного заведения Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Жители областной столицы недовольны состоянием перекрестка возле школы №95. На улице Кремлевской не везде есть дорожное покрытие и не работает светофор. А одна женщина сообщила, что нет света возле дороги, по которой ходят школьники. Об этом передает URA.RU.

В администрации города пояснили, что на этом участке проходит строительство дороги, которая пока находится в тестовом режиме. Также решится вопрос и с освещением. По данным властей, подключение планируется в середине октября. Пока же водители должны руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки, а также принимать меры для обеспечения безопасного проезда пешеходного перехода на случай, если светофор не работает.