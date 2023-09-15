Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 5:58

Тюменцы жалуются на опасный перекресток возле школы

Там не работает светофор, проблемы с освещением и дорожным покрытием
Екатерина Коган
Жители Тюмени жалуются на опасный перекресток возле учебного заведения

Жители Тюмени жалуются на опасный перекресток возле учебного заведения

Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Жители областной столицы недовольны состоянием перекрестка возле школы №95. На улице Кремлевской не везде есть дорожное покрытие и не работает светофор. А одна женщина сообщила, что нет света возле дороги, по которой ходят школьники. Об этом передает URA.RU.

В администрации города пояснили, что на этом участке проходит строительство дороги, которая пока находится в тестовом режиме. Также решится вопрос и с освещением. По данным властей, подключение планируется в середине октября. Пока же водители должны руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки, а также принимать меры для обеспечения безопасного проезда пешеходного перехода на случай, если светофор не работает.