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НовостиОбщество15 сентября 2023 4:05

Житель Тюмени на хоккейном матче сделал предложение своей возлюбленной

Девушка согласилась с предложением молодого человека
Екатерина Коган
Тюменец сделал предложение своей девушке во время хоккейного матча.

Тюменец сделал предложение своей девушке во время хоккейного матча.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Трогательная история случилась накануне в Тюмени. Во время хоккейного матча мужчина позвал замуж свою любимую. Об этом сообщает URA.RU.

Романтическая обстановка возникла во время хоккейного матча между «Рубином» из Тюмени и «Южным Уралом» из Орска. С помощью генератора случайных чисел для розыгрыша призов были выбраны места, на которых сидели Сергей и Тамара. Когда они спустились на лёд, Сергей опустился на колено и сделал Тамаре предложение. Девушка ответила согласием, и стадион заполнился громкими аплодисментами.