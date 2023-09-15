Житель Тюмени на хоккейном матче сделал предложение своей возлюбленной

Тюменец сделал предложение своей девушке во время хоккейного матча. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Трогательная история случилась накануне в Тюмени. Во время хоккейного матча мужчина позвал замуж свою любимую. Об этом сообщает URA.RU.

Романтическая обстановка возникла во время хоккейного матча между «Рубином» из Тюмени и «Южным Уралом» из Орска. С помощью генератора случайных чисел для розыгрыша призов были выбраны места, на которых сидели Сергей и Тамара. Когда они спустились на лёд, Сергей опустился на колено и сделал Тамаре предложение. Девушка ответила согласием, и стадион заполнился громкими аплодисментами.