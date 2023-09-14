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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 16:30

В Ишимском районе задержан подозреваемый, который вонзил кусок зеркала в глаз мужчине

Конфликт произошел на фоне распития алкогольных напитков
Екатерина Коган
Мужчина может отправиться за решетку сроком до десяти лет. Фото предоставлено Комсомольской правде

Мужчина может отправиться за решетку сроком до десяти лет. Фото предоставлено Комсомольской правде

Очередное застолье закончилось конфликтом и кровопролитием. Корреспонденту «КП»-Тюмень» в пресс-службе областного УМВД рассказали, что в дежурную часть Ишимского района поступило сообщение из больницы. Медики пояснили, что к ним поступил пациент 1985 года рождения с поникающим ранением глаза. Получив данное сообщение, сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего подозреваемого. Свою вину он признал и отметил, что в ходе распития спиртного у общих знакомых между ним и пострадавшим случилась ссора. А позже и рукоприкладство, в ходе которого злоумышленник схватил осколок зеркала и ударил по лицу мужчину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За подобное правонарушение злоумышленник может отправиться за решетку на срок до 10 лет.