В Ишимском районе задержан подозреваемый, который вонзил кусок зеркала в глаз мужчине

Мужчина может отправиться за решетку сроком до десяти лет. Фото предоставлено Комсомольской правде

Очередное застолье закончилось конфликтом и кровопролитием. Корреспонденту «КП»-Тюмень» в пресс-службе областного УМВД рассказали, что в дежурную часть Ишимского района поступило сообщение из больницы. Медики пояснили, что к ним поступил пациент 1985 года рождения с поникающим ранением глаза. Получив данное сообщение, сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего подозреваемого. Свою вину он признал и отметил, что в ходе распития спиртного у общих знакомых между ним и пострадавшим случилась ссора. А позже и рукоприкладство, в ходе которого злоумышленник схватил осколок зеркала и ударил по лицу мужчину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За подобное правонарушение злоумышленник может отправиться за решетку на срок до 10 лет.