В Тобольске врачи спасли тяжелого пациента с онкологической опухолью и проблемами кишечника

Жизни и здоровью мужчины сейчас ничего не угрожает Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Настоящее чудо произошло в стенах местной больницы города Тобольска. К ним поступил возрастной пациент в тяжелом состоянии с острой кишечной непроходимостью. Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе областной больницы № 3 рассказали, что мужчину экстренно госпитализировали и перевели в операционную. Там выяснилось, что причиной непроходимости стала опухоль. Требовалось ее срочное удаление, так как любое промедление могло привести к перитониту. К тому же были подозрения на то, что она злокачественная. Позже лаборатория подтвердила беспокойство врачей.

Хирурги во время оперативного вмешательства обнаружили метастазы и вместе с опухолью удалили большой участок толстого кишечника, сформировав его сообщение с внешней средой. Когда первый этап лечения завершился, мужчину перевели под наблюдение к онкологам. После того как лечение в онкоцентре подошло к концу, врачи из Тобольска мобилизовали достаточно длинный участок толстого кишечника, переместив его в область малого таза к совсем небольшому остатку прямой кишки.

Сейчас жизнью мужчины ничего не угрожает.