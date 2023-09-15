Изменились сроки первого снега в Тюменской области.

Теплая погода в Тюмени и области на этой неделе станет далеко не самым теплым периодом сентября 2023 года. В соответствии с прогнозом синоптиков, действующим на момент публикации, на следующей неделе после небольшого похолодания в регионе потеплеет до летних показателей.

Так, по данным сервиса «Вентускай.ком», 23 сентября 2023 года дневная температура в Тюменской области поднимется до +24 градусов Цельсия. При этом ожидается, что температура воздуха свыше +20 градусов Цельсия задержится в регионе до 25 сентября 2023 года.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вместе с тем, как сообщают прочие сервисы, публикующие долгосрочный прогноз, первая неделя октября еще подарит Тюменской области теплую для этого месяца температуру. Дату первого снега в регионе ресурсы с долгосрочным прогнозом сдвигают на вторую декаду октября 2023 года.

Отметим, в пятницу, 15 сентября 2023 года, в Тюмени и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах в ночные часы туман, ветер переменных направлений 1-6 м/с, температура ночью +2...+7, в приземном слое местами заморозки -0...-5, днем +17...+22.