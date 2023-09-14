ЗАГС в Тюмени назвал самые редкие имена новорожденных детей в 2023 году

В этом году в регионе на свет появились Мирослав-Мудариз, Линир, Амирджан, Сабур и Абдумали. Фото: Виктория Гаврик

В ЗАГСе назвали самые редкие и популярные имена новорожденных в Тюменской области в 2023 году. Информация размещена на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».

В этом году в регионе на свет появились мальчики, которых назвали Мирослав-Мудариз, Линир, Амирджан, Сабур и Абдумалик, а также девочки – Адэль, Реана, Айсаль, Хафса и Айдеми.

Отметим, что свидетельства о рождении в 2023 году получили 289 Софий, 254 Анны и столько же Ев, 204 Варвары и 197 Марий. Что касается популярных имен для мальчиков, то это Артем (282), Александр (279), Михаил (257), Максим (211) и Дмитрий (205).