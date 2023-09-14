Осенью 15 сентября в Тюмени даст концерт легендарная группа 90-х

«Фактор-2» выступит в Тюмени 15 и 17 сентября. Фото: Татьяна Коркина

Осенью концерт в Тюмени даст легендарная группа 90-х годов. 15 и 17 сентября в городе выступит группа «Фактор-2». Они дадут два концерта и исполнят в том числе такие хиты, как «Скажи, красавица», «Весна» и др. Билеты можно будет купить от 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, в октябре областной центр посетит Дима Билан. Исполнитель даст концерт 12-го числа. Цена на билеты на его концерт стартует с двух тысяч рублей. В конце месяца на тюменской сцене выступит Владимир Пресняков.

В ноябре «звездопад» продолжится. 3 числа в областную столицу приедет Сергей Лазарев, цена на билеты на его концерт начинаеся с трех тысяч рублей. На следующий день, 4 ноября, споет свои песни Алексей Чумаков.