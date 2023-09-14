Победивший на выборах тюменский губернатор Александр Моор не планирует кадровые изменения

Фото: Алексей Косенчук.

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал оценку работе областного правительства. Высказался о будущих изменениях глава региона сегодня, 14 сентября 2023 года, на пресс-конференции, посвященной подведению итогов единого дня голосования в Тюменской области.

– Оценку работы, в том числе и правительства, дали избиратели, потому что результат, который получен, не только мой личный, а скорее всего правительства. Оцениваю работу членов правительства как эффективную. Никто не провалил ни одной задачи, поэтому у меня в ближайших планах нет никаких кадровых замен, – заявил руководитель региона.

Он также отметил, что сообщения с поздравлениями ему стали поступать поздно ночью, а на работу пришел уже в 11 часов.