Тюменец расправился со знакомым, приревновав к сожительнице

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В Тюмени следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве приятеля на почве ревности. Оперативниками установлено, что 13 сентября 2023 года мужчина распивал алкогольные напитки в компании своей 60-летней сожительницы и 44-летнего тюменца в одной из квартир дома на улице 30 лет Победы.

– Во время застолья знакомый стал оказывать знаки внимания сожительнице обвиняемого, из-за чего произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил со стола нож и нанес потерпевшему один удар в область грудной клетки. В результате полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия, – сообщили в ведомстве.

После случившегося обвиняемый испугался, позвонил в полицию и признался в содеянном. Силовики задержали подозреваемого, а в следственном комитете завели на него уголовное дело по статье «Убийство».