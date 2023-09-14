Тюменский психиатр дала рекомендации по общению с детьми с психическими болезнями. Фото: Татьяна Коркина

В Ростовской области произошла трагедия. Школьник ранил четырех человек ножом. Ситуация получила широкий резонанс. Родители стали задаваться вопросом: а могут ли дети с психическими отклонениями учиться в обычной школе? Ответ дала тюменский психолог Татьяна Николаенко.

По мнению эксперта, спектр патологий, с которыми такие дети могут учиться вместе со здоровыми ребятами, довольно широк – это могут быть легкие формы умственной отсталости, нарушения речевого развития, расстройства аутистического спектра, тики, эпилепсия, пишет tmn.aif.ru.

– Более тяжелые заболевания все-таки чаще требуют определенного коррекционного влияния, лечения, поэтому дети изначально учатся отдельно. Однако часто в обычной школе учатся и дети с нарушениями поведения, они дерутся, не слушаются учителей, провоцируют и участвуют в конфликтах со сверстниками. И тут важно разобраться, такое поведение следствие невоспитанности, невнимания родителей или все-таки проявляется в рамках того или иного заболевания, – рассказала специалист.

За детьми, склонными к девиантному или деструктивному поведению в школе, необходимо присматривать. Для этого нужно, чтобы и сами родители критично оценивали все риски.