В Тюмени начался сезон ОРВИ и гриппа

В Тюменской области резко выросло количество случаев опасной инфекции. Фото: Татьяна Коркина

В целом по региону показатель заболеваемости ниже уровня эпидемического порога. Но по сравнению с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости в среднем на 35 – 40 %.

Что касается города Тюмени, то тут ситуация несколько хуже. В регионе за прошедшую 36-ю неделю (с 4 по 10 сентября) зарегистрирован сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах. Вирусы гриппа не циркулируют, отмечают в Управлении Роспотребнадзора Тюменской области.

– За 36-ю неделю зарегистрировано 75 случаев заболевания населения COVID-19, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют соблюдать меры личной гигиены, носить медицинские маски и при первых симптомах заболевания обращаться к врачу. В регионе идет прививочная кампания против гриппа. Вирусы гриппа заразны и опасны своими осложнениями, предупреждают санитарные врачи. Наилучшее время для вакцинации – это сентябрь и октябрь, чтобы успеть сформироваться иммунный ответ к подъему сезонной заболеваемости гриппом.

Что касается гриппа и ОРВИ, то сезонная эпидемия началась уже в 23 регионах России.