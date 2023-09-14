Сроки сдачи скандальной развязки в Тюмени хотят перенести на 2024 год. Фото: Виктория Гаврик

Строительство развязки на Червишевском тракте у памятника природы «Тополя» временно заморозят. Такая информация содержится в документации Главного управления строительство по Тюменской области.

«В связи с длительностью процедуры переустройства (переноса) значительного объема попадающих в зону строительства коммуникаций запланированный на 2023 год объем строительно-монтажных работ по объекту «Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» «Подъезд к Тюмени» будет перенесен на 2024 год», – говорится в документе.

Денежные средства в размере 337 миллионов рублей распределят на другие цели и задачи. Их направят на содержание дорог, выполнение проектных изысканий и развитие перевозок. До этого развязку планировали запустить до конца 2023 года.

Речь идет о магистрали, которая располагается на выезде у примыкания автомобильной дороги у деревни Ожогино к трассе Р-254 «Иртыш». Денежные средства на строительство развязки получены из федерального бюджета – за счет привлечения средств инфраструктурного кредита. На реализацию проекта должно быть потрачено почти два миллиарда рублей.