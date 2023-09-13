23 года колонии получили жители Нижневартовска в Тюменской области за попытку продажи наркотиков. Фото: Татьяна Коркина

23 года колонии строгого режима получили жители Нижневартовска за попытку продажи наркотиков в населенном пункте Нижняя Тавда. Следствием установлено, что в ноябре 2022 года подсудимые приехали на автомобиле в Тюменскую область и через систему тайников приобрели крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта на территории Югры.

– Мужчины были задержаны сотрудниками полиции на автодороге в Нижнетавдинском районе. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Из незаконного оборота оперативниками изъято наркотическое средство «мефедрон» общей массой 194 грамма и наркотическое средство «гашиш» массой 191 грамм.

С учетом позиции государственного обвинителя жители Нижневартовска приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.