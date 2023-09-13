В тюменской школе ученикам выставили в расписание сразу девять уроков

Ребята не успевают ходить на секции и делать домашнюю работу. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы жалуются на огромное количество уроков в школах. В социальных сетях появилась фотография расписания девятиклассников, в котором указано, что ученики должна посетить девять уроков за день. По мнению родителей, ребята не успевают ходить на секции и делать домашнюю работу. Пост негодования появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

– Что за беспредел? Школа № 68, какие 8 – 9 уроков? Дети приходят, ложатся спать, когда им уроки учить? – пишет анонимный пользователь.

В комментариях пользователи поддержали возмущающихся. Выяснилось, что история разворачивается в школе № 68. Директор образовательного учреждения сообщила, что в расписании школьников была допущена ошибка. По нормам СанПина, ученикам позволено выставлять только восемь уроков. Ошибка в расписании была своевременно устранена.