Названы сроки похолодания в Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

По данным Гидрометцентра России, теплая погода в Тюменской области в дневные часы продлится как минимум до конца недели. При этом уже во вторник, 19 сентября 2023 года, в регионе ожидается похолодание до +15 градусов днем.

Осадков при этом, по данным метеорологов, не ожидается.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, что в ближайшие дни, с 14 по 16 сентября 2023 года, в Тюменской области днем прогнозируется до +20 градусов. Однако ночами возможны заморозки до -5 градусов.

Добавим, в четверг, 14 сентября, в Тюмени и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман, ветер северный, северо-западный, 3 – 8 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, местами заморозки от 0 до -5, днем +17...+22 градуса.