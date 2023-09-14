Названы сроки похолодания в Тюменской области.
Фото: Виктория Гаврик
По данным Гидрометцентра России, теплая погода в Тюменской области в дневные часы продлится как минимум до конца недели. При этом уже во вторник, 19 сентября 2023 года, в регионе ожидается похолодание до +15 градусов днем.
Осадков при этом, по данным метеорологов, не ожидается.
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.
Отметим, что в ближайшие дни, с 14 по 16 сентября 2023 года, в Тюменской области днем прогнозируется до +20 градусов. Однако ночами возможны заморозки до -5 градусов.
Добавим, в четверг, 14 сентября, в Тюмени и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман, ветер северный, северо-западный, 3 – 8 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, местами заморозки от 0 до -5, днем +17...+22 градуса.