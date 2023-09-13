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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 11:40

В Тюмени предпринимателю назначили срок за сбыт паленой водки, из-за которой умер человек

Тюменец отравился паленой водкой и умер: хозяина магазина отправили в колонию
Серафима Краснова
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы по Тюменской области.

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы по Тюменской области.

В среду, 13 сентября, Калининский районный суд вынес приговор в отношении Махяддина Гусейнова, по вине которого умер человек.

Следствием установлено, что предприниматель с 1 декабря 2021 года по 12 января 2022 в Тюмени занимался продажей пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Не имея лицензии на продажу алкогольной продукции, Гусейнов решил продать бутылку водки, сообщили в пресс-службе судов.

- Подсудимый приобрел у неустановленного лица немаркированную алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт, которую хранил на складах оптовой и розничной торговли в г. Тюмень и там же реализовал жителю областного центра. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции в феврале 2022 года мужчина скончался, - заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Ленинский суд признал подсудимого виновным. Изучив материалы дела, судья отправил Махяддина Гусейнова в исправительную колонию общего режима на шесть лет. Кроме того, в пользу пострадавшей стороны суд взыскал с предпринимателя 70 тысяч рублей.