В Ишиме у девушки украли очки, когда ей стало плохо в общественном транспорте

Пока прохожие оказывали помощь пострадавшей, вызывали скорую, кто-то из пассажиров украл ее очки. Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме женщине стало плохо в автобусе. Пока прохожие оказывали помощь пострадавшей, вызывали скорую, кто-то из пассажиров украл ее очки, пишет «Мегатюмень».

Неприятный инцидент произошел в 11.00 в автобусе № 1к. Катерина Батт поблагодарила всех неравнодушных людей, а также кондуктора и водителя, которым пришлось прекратить рейс. Девушку не бросили дожидаться медиков на улице, и благодаря этому ее жизни и здоровью теперь ничто не угрожает.

– Сначала я подумала, что уронила их, и позвонила в ПАТП. Там мне сказали, что женщина-пассажир сняла их с меня, а куда они дальше уехали, никто не знает, – пояснила Екатерина.

Однако девушка предположила, что очки могли забрать пассажиры по ошибке.