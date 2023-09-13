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НовостиОбщество13 сентября 2023 10:58

В Ишиме у девушки украли очки, когда ей стало плохо в общественном транспорте

Пока прохожие оказывали помощь пострадавшей, вызывали скорую, кто-то из пассажиров украл ее очки
Серафима Краснова
Пока прохожие оказывали помощь пострадавшей, вызывали скорую, кто-то из пассажиров украл ее очки.

Пока прохожие оказывали помощь пострадавшей, вызывали скорую, кто-то из пассажиров украл ее очки.

Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме женщине стало плохо в автобусе. Пока прохожие оказывали помощь пострадавшей, вызывали скорую, кто-то из пассажиров украл ее очки, пишет «Мегатюмень».

Неприятный инцидент произошел в 11.00 в автобусе № 1к. Катерина Батт поблагодарила всех неравнодушных людей, а также кондуктора и водителя, которым пришлось прекратить рейс. Девушку не бросили дожидаться медиков на улице, и благодаря этому ее жизни и здоровью теперь ничто не угрожает.

– Сначала я подумала, что уронила их, и позвонила в ПАТП. Там мне сказали, что женщина-пассажир сняла их с меня, а куда они дальше уехали, никто не знает, – пояснила Екатерина.

Однако девушка предположила, что очки могли забрать пассажиры по ошибке.