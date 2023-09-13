Мигранта – педофила из Таджикистана посадили на 15 лет за домогательства к девочке. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесли приговор мигранту – педофилу. Зариф К. в 2019 году начал приставать к несовершеннолетней девочке на улице Полевая. В материалах уголовного дела указано, что утром 31 июля школьница спешила в летний пришкольный лагерь, когда у дома №88 ей повстречался «нерусский дяденька».

- Он попросил девочку установить часы на его мобильном телефоне. Пока она пыталась выставить время, дяденька ощупал своей рукой ее грудь, а потом ее рукой провел у себя между ног и расстегнул штаны. Девочка отдернула руку и убежала, - сообщили в пресс-службе судов.

Поздним вечером за ней приехала мама, тогда-то девочка и призналась ей в случившимся. Женщина незамедлительно отвела дочку в полицию, где они дали показания. Ориентировку и составленный фоторобот подозреваемого разослали всем полицейским, а одно из электронных СМИ разместило их на своем сайте. Отличительными приметами подозреваемого были белая кепка на голове и брючной ремень с двумя застежками. Следователи завели уголовное дело по факту иных действий сексуального характера.

Записи с камер видеонаблюдения и качественно составленный фоторобот позволили тюменским оперативникам вычислить и задержать 38-летнего гражданина Таджикистана, приехавшего в Тюмень на заработки.

Силовики задержали подозреваемого в считанные дни. На допросе он сознался еще в одном преступлении, совершенном 31 июля у дома 88 по улице Полевой.

Изучив материалы дела, суд отправил мигранта на 15 лет в колонию строгого режима.