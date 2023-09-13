Генерал Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сбитом в Тюмени ребенке

Фото: Следственный комитет РФ.

Глава Следственный комитета РФ и генерал Александр Бастрыкин распорядился завести уголовное дело по сообщению о произошедшем в Тюменской области ДТП, которое оставили без огласки, но где пострадала 13-летняя девочка.

– В феврале текущего года в городе Тюмени 36-летний водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. В результате девочке причинен тяжкий вред здоровью, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным федеральных следователей, до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен. Указанная ситуация получила распространение в СМИ, сообщают в ведомстве.

Следователи инициировали вопрос передачи материала проверки по данному факту из органов внутренних дел в свое производство.

Бастрыкин дал указание руководителю тюменского СКР Александру Кублякову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Ситуацию под контроль взял центральный аппарат ведомства.