Генерал Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сбитом в Тюмени ребенке

Фото: Следственный комитет РФ.
Глава Следственный комитета РФ и генерал Александр Бастрыкин распорядился завести уголовное дело по сообщению о произошедшем в Тюменской области ДТП, которое оставили без огласки, но где пострадала 13-летняя девочка.
– В феврале текущего года в городе Тюмени 36-летний водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. В результате девочке причинен тяжкий вред здоровью, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По данным федеральных следователей, до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен. Указанная ситуация получила распространение в СМИ, сообщают в ведомстве.
Следователи инициировали вопрос передачи материала проверки по данному факту из органов внутренних дел в свое производство.
Бастрыкин дал указание руководителю тюменского СКР Александру Кублякову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Ситуацию под контроль взял центральный аппарат ведомства.