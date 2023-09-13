В Тюмени 550 человек лишили возможности арендовать электросамокаты летом 2023 года

Фото: Руслан Кухарук / ВКонтакте.

Сегодня мэр города Руслан Кухарук обсудил с коллегами ключевые вопросы и подвел итоги летней оздоровительной кампании. Были рассмотрены возникающие в связи с использованием электрических самокатов проблемы, а также принимаемые меры по выявлению, содержанию и обслуживанию бесхозных инженерных сетей.

В 2023 году в Тюмени специалистами департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов. Кроме того, было установлено 65 медленных зон и 30 зон запрета эксплуатации электросамокатов.

– Кроме того, департаментом были введены медленные зоны на территориях с высоким потоком пешеходов – это улицы Мельникайте, Пермякова, Республики и другие, – отметил Руслан Кухарук в соцсетях.

Больше 185,5 тысячи предупреждений было выдвинуто пользователям за езду вдвоем на одном самокате, а также за оставление СИМ в не предназначенных для стоянки местах, подчеркнул мэр Тюмени. Кроме того, порядка 550 аккаунтов злостных нарушителей правил аренды СИМ заблокировано за летний период.