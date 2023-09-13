Жители Тюмени стоят в огромных очередях к окошкам в ГИБДД, чтобы зарегистрировать новые авто

Фото: Паблик «Типичная Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

Жители Тюмени жалуются на столпотворение при регистрации автомобиля в ГИБДД. Трудности возникают на улице 50 лет Октября, 63. В социальных сетях люди опубликовали фотографию огромных очередей, в которых вынуждены стоять водители для регистрации новых авто.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Инспекторы принимают меры для оптимизации предоставления государственных услуг по регистрации машин жителям региона.

– В настоящее время в Тюмени, в пункте регистрации транспорта по адресу: г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 63, запись на регистрацию новых автомобилей осуществляется в очном режиме в окне № 20, с предоставлением пакета всех необходимых документов. Весь остальной транспорт регистрируется через портал государственных услуг. Во всех других регистрационных пунктах региона регистрация транспорта производится через портал государственных услуг в полном объеме, – указано в сообщении.

Согласно данным ведомства, вчера в Тюмени зарегистрировали 465 автомобилей, 82 из них – по очной записи, 383 – через госуслуги. В подразделении регистрации работают 12 окон, напомнили в ГИБДД.