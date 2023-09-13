Тюменцам показали эскиз обновленной Привокзальной площади. Фото: Виктория Гаврик

Привокзальная площадь в Тюмени скоро кардинально изменится. В сентябре 2023 года власти представили концепцию благоустройства площади и зоны гостеприимства. Уже известны некоторые детали переустройства этого пространства.

– На протяжении последних лет мы реализуем несколько совместных проектов. На встрече мы обсудили развитие Привокзальной площади, – сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Фото: Руслан Кухарук / ВКонтакте.

Источники и объемы финансирования городская администрация определит позже. Территория, прилегающая к городскому железнодорожному вокзалу, является объектом изучения для экспертов, архитекторов и урбанистов. Авторы проекта выявили основные группы пользователей, разработали функциональное зонирование и предложили социокультурное наполнение. При этом создатели проекта попытались переосмыслить архитектурный облик территории с учетом исторической и культурной значимости объектов.

На фотографиях, которые были опубликованы в социальных сетях, можно рассмотреть, что от главного выхода из вокзала к городу будут вести восемь стел из стали. Вместе они – это инсталляция «Ворота Сибири». Площадь после благоустройства будет включать в себя уникальный парк, визит-центр и огромные окна с панорамным видом.

Фото: Руслан Кухарук / ВКонтакте.

Автобусную стоянку переосмыслят и перенесут на другую часть площади, чтобы пространство смотрелось более открыто, гостеприимно.