Тюменец собирал у себя дома взрывчатку. Фото: Татьяна Коркина

Тюменец собирал у себя дома взрывчатку. Суд в Сладковском районе вынес приговор в отношении 57-летнего Василия Рыжова, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию.

Следствием установлено, что 25 марта прошлого года в ограде дома на улице Центральной в селе Степное, не имея специального разрешения, он незаконно купил за еду у приятеля металлическую банку с взрывчатым веществом промышленного изготовления. Некоторое время покупку мужчина хранил у себя в квартире.

– 2 мая 2023 года Василий Рыжов вновь для использования в личных целях незаконно приобрел за алкоголь у жителя села одну металлическую банку бездымного пороха «Сунар», изготовленного на основе нитроцеллюлозы, массой 50,9 грамма, являющегося метательным взрывчатым веществом промышленного изготовления, впоследствии незаконно хранил его в квартире, – указано в материалах уголовного дела.

Также обвиняемый пытался изготовить боеприпасы к огнестрельному оружию. На заседании свою вину мужчина полностью признал, но от дачи показаний отказался. Суд, выслушав свидетелей, назначил Василию Рыжову наказание в виде в семи лет лишения свободы, условно, со штрафом 120 тысяч рублей.