Путевки в Турцию из Тюмени в сентябре 2023 года подорожали в среднем на 30%. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области вырос интерес к путевкам в Турцию. Горожане стали чаще интересоваться билетами на самолет до Белека, Стамбула и других городов популярного курорта. В среднем за несколько лет стоимость путевок из Тюмени в Турцию выросла на 30%.

Согласно данным канала «Хочу в отпуск», с началом осени спрос на турецкий отдых увеличился на 50%, вместе с тем подросли и цены. Если в прошлом году слетать, например, в Стамбул можно было за 150 – 170 тысяч рублей на двоих, то сейчас стоимость путевки начинается от 216 тысяч. Примечательно, что это цена горящего тура.

Туроператоры связывают рост цен на путевки в Турцию с окончанием лета. В летний период температура в Турции и Арабских Эмиратах настолько высока, что горожане предпочитает отдыхать на российских курортах, где и летом очень тепло, а также есть море (например, Сочи или Крым). С приходом холодов тюменцы перестраиваются на зарубежный отдых, где до конца октября светит солнце и море еще теплое.