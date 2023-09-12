Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 сентября 2023 14:14

В Тюмени в районе Мельникайте водитель на «Рено» сбил школьника

13-летний мальчик угодил под колеса иномарки в Тюмени
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени на улице 30 лет Победы автомобиль «Рено» сбил школьника. 13-летний мальчик угодил под колеса машины на пересечении с улицей Мельникайте. Предварительно оперативниками установлено, что подросток перебегал через дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил травму, он госпитализирован в лечебное учреждение.

- По свидетельству водителя, мальчик стоял смотрел в телефон, а потом вдруг побежал через дорогу, - сообщили в пресс-службе ГосАвтоИнспекции по Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инспекторы рекомендуют родителям повторять с детьми ежедневно правила дорожной безопасности, а водителям - быть внимательнее и предпринимать меры предосторожности, если они видят у дороги ребенка