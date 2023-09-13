На Тюмень и область обрушится мощное похолодание с проливным дождем Фото: Виктория Гаврик

Синоптики спрогнозировали сильное понижение температуры в Тюмени и области уже на следующей неделе. Как следует из прогноза, мощное похолодание обрушится на регион в следующую среду, 20 сентября 2023 года.

В этот день метеорологи предвещают около +9 градусов в Тюмени и около +6… +12 по региону. Стоит заметить, что за день до этого, 19 сентября, в городе ожидается около +15 градусов. В тот же день в регионе вероятен проливной дождь: местами он начнется еще вечером накануне; в Тюмени самых обильных осадков следует ждать в первой половине дня. Циклон с дождями в течение дня будет перемещаться по области, но к ночи они утихнут, также следует из прогноза.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, в среду, 13 сентября, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман, ветер северо-восточный, северный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +3...+8, в приземном слое местами заморозки -0...-5, днем +16...+21.