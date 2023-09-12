Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени полицейские наказали блогера, который прокатился в ванне по городу. Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя автомобиля «Лада Ларгус», сообщили в ведомстве.

Напомним, блогер в ванне прокатился по центру Тюмени с автоприцепом.

- Ролик с нарушением ПДД был размещен в социальных сетях. Инспекторы полка ДПС установили водителя автомобиля, который взял его в аренду. 29-летний автомобилист привлечен к ответственности по ст.12.23 ч.2 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля, - заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Перфоманс исполнил в понедельник, 11 сентября, тюменский музыкант и блогер Адам Гудымов. Таким образом, он пытался привлечь внимание к проблемам, связанным с водоснабжением и обмелением Туры.