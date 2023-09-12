Жительница Тюменской области рассказала о последних минутах перед экстренной посадкой самолета на поле под Новосибирском

Самолет совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ.

Жительница Тюменской области рассказала о последних минутах перед экстренной посадкой самолета на кукурузном поле вблизи Новосибирска. По словам пассажирки, стюардесса объявила, что им предстоит аварийная посадка, и тогда начался ад.

– Нам объяснили, что мы должны делать, как держать голову, детей, убрать всё. Тогда уже были на борту и плач детей, и крики матерей, и слышно молитвы по всему самолету. Было очень громко. И тогда да, была уже не паника, а истерика, – рассказала тюменка Ольга Крутикова в прямом эфире телеканала ВГТРК «Регион-Тюмень».

Ранее наши коллеги писали о том, что восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия с самолетом. Утром12 сентября 2023 года при выполнении рейса Сочи – Омск воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области. При посадке никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следователями.