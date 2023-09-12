Жительницу Тюмени Веру Сметанину ищут в регионе с 11 сентября

Фото: ПО «Белая Сова – Тюмень».

В Тюмени и области ищут потерявшуюся пенсионерку Веру Сметанину. Пожилая женщина вышла из дома в понедельник, 11 сентября, и больше на связь с родными не выходила. Ориентировка по поиску пенсионерки появилась в группе отряда «Белая Сова – Тюмень».

Основные приметы Веры Сметаниной: на вид 70 лет, рост 160 – 165 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы до плеч.

На момент исчезновения пенсионерка была одета в белую куртку с узором в цветок, черные брюки, коричный платок с узором в цветок.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Вере Александровне, волонтеры просят позвонить по телефонам полиции или в ПО «Белая Сова – Тюмень»: +7-932-32-39-911.