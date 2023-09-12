Тюменцев приглашают в виртуальный тур по мультиформатному жилому кварталу

Фото: Евгения Коршукова.

В последние годы рынок недвижимости в Тюмени переживает настоящий бум. В городе возводятся новые жилые комплексы с современными планировками и развитой инфраструктурой. Не запутаться в предложениях и подобрать квартиру мечты можно с помощью «Гида по новостройкам».

В новом выпуске ведущие Данил и Лена знакомят зрителей с мультиформатным кварталом «Ритмы» на Тобольском тракте. В проекте застройщика «Партнер-Строй» есть студии с террасами, квартиры-хайфлэт, таунхаусы, коттеджи с участками и привычные 1-, 2-, 3-комнатные квартиры с уникальными планировочными решениями. Все эти виды жилья находятся на одной территории, окруженной природными красотами.

Ведущие изучили ценовую политику, архитектуру и транспортную развязку квартала, чтобы помочь сделать осознанный выбор при покупке жилья.

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