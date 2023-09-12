На Салаирском тракте под Тюменью молодой парень на иномарке сбил подростка-инвалида

Фото: ГИБДД по Тюменской области.

Во вторник ночью, 12 сентября 2023 года, на 19-м километре Салаирского тракта иномарка Toyota Mark 2 сбила 14-летнего подростка. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно оперативниками установлено, что мальчик с ограниченными возможностями здоровья шел по середине проезжей части.

- В результате ДТП подросток госпитализирован с травмой ноги, - сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Позже выяснилось, что 22-летний водитель автомобиля не имеет права управления транспортом. На него составлены административные материалы за управление транспортом без удостоверения, а также за незаконную тонировку. Машину у нарушителя изъяли и поместили на штрафстоянку.