В Тюменской области мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области произошел вопиющий случай. Взрослый мужчина изнасиловал девочку, возраст которой не достиг шестнадцати лет, и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Суд признал ранее судимого Виктор Т. виновным. Инцидент произошел в Викуловском районе.

Следователями установлено, что мужчина с июля по октябрь 2022 года, будучи в алкогольном опьянении, совершал в отношении ребенка развратные действия. А 8 апреля уже текущего года Виктор, будучи проинформированным о наличии у него заболевания ВИЧ, а также о способах передачи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме изнасиловал спящую девочку, в результате чего заразил ее ВИЧ-инфекцией.

– Подсудимый на судебном заседании виновным себя в совершении преступления не признал. Суду пояснил, что А. не насиловал и сексуально не приставал. О том, что у него ВИЧ-положительный статус, он знал, каких-либо специальных препаратов не принимал. От дачи показаний отказался, – сообщили в пресс-службе судов.

Из показаний потерпевшей следует, что она в этот день отмечала день рождения и выпила алкоголь. В числе гостей также был Виктор. Ночью девушка ушла в спальную комнату и легла спать. Через некоторое время в комнату зашел Виктор, который воспользовался ее состоянием и изнасиловал.

Изучив материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 14,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденного в пользу потерпевшей девочки компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.