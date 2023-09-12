Тюменские «Золотые луга» произвели из 30 кг опасных сливок более тонны кефира. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области специалисты Россельхознадзора выявили факты ввода в оборот молочной продукции неизвестного происхождения. Почти 30 килограммов молока, кефира и сливок произвела компания АО «Золотые луга».

– Таким образом, не известно, какое сырье (кроме сливок) использовано при производстве молочной продукции. Объем выпускаемой продукции не соответствуют объему сырья, затраченного при производстве, отсутствует прослеживаемость, – заявили в пресс-службе тюменского Россельхознадзора.

Инспекторы выписали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении представителей молочного предприятия. Доступ во ФГИС «Меркурий» уполномоченного лица временно ограничен.