Генерал Бастрыкин взял на контроль историю с тюменкой-инвалидом без дома из-за пожара

Фото: Следственный комитет РФ.

Генерал Александр Бастрыкин взял на контроль историю с тюменкой, потерявшей дом во время пожара. Женщина с инвалидностью не может получить жилье взамен сгоревшего. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту непредоставления жилья.

Пожилая женщина в Вагайском районе в результате страшного пожара в 2016 году осталась без дома. До сих пор она скитается по родственникам, ей не предоставили жилье как малоимущему инвалиду.

– По данному факту следственными органами СУ СК России по Тюменской области организована доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Генерал Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе проведения проверки.