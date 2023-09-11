Гигантская пробка в четыре километра образовалась на выезде из Тюмени

Гигантская пробка в четыре километра собралась на выезде из Тюмени. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени у Московского тракта образовалась гигантская пробка. По данным открытых интернет-карт, затор растянулся на четыре с половиной километра. Водители не могут выехать из Тюмени, а в час пик скорость транспорта снизилась до четырех километров в час.

Кроме того, пробка возникла в районе пересечения улиц Федюнинского и Мельникайте, там фиксируется пробка в полтора километра.

В городе зарегистрировано сразу четыре ДТП. Небольшие заторы фиксируются и в центре Тюмени. Дорожная ситуация с пробками в городе оценивается в пять баллов.