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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:35

Гигантская пробка в четыре километра образовалась на выезде из Тюмени

В Тюмени за вечер произошло сразу четыре ДТП
Серафима Краснова
Гигантская пробка в четыре километра собралась на выезде из Тюмени.

Гигантская пробка в четыре километра собралась на выезде из Тюмени.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени у Московского тракта образовалась гигантская пробка. По данным открытых интернет-карт, затор растянулся на четыре с половиной километра. Водители не могут выехать из Тюмени, а в час пик скорость транспорта снизилась до четырех километров в час.

Кроме того, пробка возникла в районе пересечения улиц Федюнинского и Мельникайте, там фиксируется пробка в полтора километра.

В городе зарегистрировано сразу четыре ДТП. Небольшие заторы фиксируются и в центре Тюмени. Дорожная ситуация с пробками в городе оценивается в пять баллов.