На Тюменскую область передали второе бабье лето. Фото: Виктория Гаврик

До 17 сентября 2023 года в Тюменской области простоит теплая погода с дневной температурой от +16 до +19 градусов Цельсия. В соответствии с прогнозом синоптиков, до +13 градусов днем в Тюменской области похолодает в следующий понедельник, 18 сентября 2023 года.

Вероятно это связано с тем, что на территорию Тюменской области зайдет циклон с осадками. Однако уже на 19 сентября 2023 года синоптики прогнозируют в Тюмени потепление до +18 градусов Цельсия, местами по области воздух прогреется до +19 градусов.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Согласно данным метеорологов, к 21 сентября 2023 года дневная температура в Тюмени поднимется до +20 градусов Цельсия, местами по области ожидается до +21 градуса. Этот период в Тюменской области с температурой воздуха под +20 градусов Цельсия и выше можно назвать второй волной бабьего лета. С 23 сентября 2023 года синоптики ожидают похолодание в Тюменской области.

Отметим, во вторник, 12 сентября 2023 года, в Тюменской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами туман, ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, температура +5… +10, местами в приземном слое заморозки, температура -0… -5, днём +14… +19.