В Тюмени инспекторы поймали водителя черного внедорожника, который катался по пешеходной зоне

Фото: ГИБДД по Тюменской области.

Инспекторы ДПС отреагировали на видеозапись, присланную им неравнодушными гражданами. На кадрах черный внедорожник проехал по пешеходной дорожке в пределах проезда Тихий в Тюмени, недалеко от школы. Видеозапись вызвала сильный общественный резонанс.

– Сотрудники полка ДПС ГИБДД установили нарушителя и привлекли к административной ответственности, выписав штраф 2 тысячи рублей за езду по тротуару, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

На допросе в свое оправдание 47-летний водитель сообщил, что сильно торопился. Однако, отмечают в ГИБДД, это не повод, чтобы ехать по тротуару, где дети идут в школу.