В Тюмени младенец получил удар током по недосмотру родителей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени младенец получил удар током по недосмотру родителей. Диспетчеру по номеру 103 позвонила плачущая мама 7-месячного малыша. Секунду назад играющий на полу ребенок резко закричал, следом появился запах гари. Подбежав, женщина увидела у него два покрасневших пальчика, а также снятую крышку регулятора и открытые контакты платы управления теплым полом.

– Через 7 минут маленького пациента осматривала бригада скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у ребенка электроожог правой кисти. После оказанной помощи доставили в областную клиническую больницу № 2, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Медики напоминают, как оказать первую помощь пострадавшему с электротравмой. В первую очередь, перед тем как подойти к пострадавшему, обеспечьте себе безопасность. По возможности отключите источник тока. Используйте сухую палку, доску, чтобы откинуть провод, изолируйте руки резиновыми перчатками, чтобы оттащить пострадавшего.