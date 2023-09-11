В Тюмени крановщик потерял сознание в кабине башенного крана.
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени спасатели привлекались к оказанию содействия в транспортировке мужчины с высоты башенного крана. Спасательные работы проводились на одном из тюменских заводов. С помощью альпинистского снаряжения, жестких носилок и пожарного подъемника АКП-50 они оказали помощь человеку.
Специалисты спустили и передали сотрудникам скорой помощи крановщика, который потерял сознание. Инцидент случился 8 сентября.
– Работы проводились на одном из тюменских заводов. При помощи альпинистского снаряжения, жестких носилок и пожарного подъемника АКП-50 спасатели спустили и передали сотрудникам СМП крановщика в бессознательном состоянии, – сообщили в пресс-службе ТОСЭР.
Сейчас жизни крановщика ничего не угрожает.