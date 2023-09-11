В Тюмени крановщик потерял сознание в кабине башенного крана. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени спасатели привлекались к оказанию содействия в транспортировке мужчины с высоты башенного крана. Спасательные работы проводились на одном из тюменских заводов. С помощью альпинистского снаряжения, жестких носилок и пожарного подъемника АКП-50 они оказали помощь человеку.

Специалисты спустили и передали сотрудникам скорой помощи крановщика, который потерял сознание. Инцидент случился 8 сентября.

– Работы проводились на одном из тюменских заводов. При помощи альпинистского снаряжения, жестких носилок и пожарного подъемника АКП-50 спасатели спустили и передали сотрудникам СМП крановщика в бессознательном состоянии, – сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

Сейчас жизни крановщика ничего не угрожает.