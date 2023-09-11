В Тюмени в 2024 году появится городской пляж

Тюменские спасатели будут дежурить на городских пляжах. Фото: Виктория Гаврик

Власти города намерены оборудовать бесплатные пляжи к следующему году в Тюмени. По данным правительства региона, один из таких пляжей будет располагаться на территории межвузовского кампуса. Здесь будут дежурить сотрудники МЧС, чтобы следить за безопасностью на водоеме.

Не исключено, что в будущем в Тюмени построят несколько таких пляжей. Но точное количество станет известно позже.

По словам руководителя тюменского управления МЧС России Артура Хачатряна, с начала купального сезона на водоемах региона произошло 35 происшествий. Всего за купальный сезон этого года в нашей области утонуло девять детей.

Напомним, что в соответствии с нормами Роспотребнадзора, водные объекты, используемые в рекреационных целях, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. Чтобы оборудовать городской пляж в Тюмени, сотрудники МЧС должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования.