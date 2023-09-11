«Реальный пацан» Антон Богданов презентует в Тюмени фильм «Иван Семенов. Большой поход»

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В воскресенье, 17 сентября, тюменский кинотеатр «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на премьеру семейной комедии «Иван Семенов. Большой поход» (6+). Картину в Тюмени лично представит актер и «реальный пацан» Антон Богданов.

Автограф-сессия пройдет в фойе кинотеатра в 16.30. В 17.00 – представление фильма Антоном Богдановым и просмотр кинопремьеры.

– «Иван Семенов. Большой поход» (6+) – это продолжение популярной истории про хулигана и фантазера Ивана Семенова. Первая часть фильма под названием «Иван Семенов: школьный переполох» была снята по знаменитой советской повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». Картина вышла в прокат в октябре 2022 года и вошла в десятку российских кассовых хитов прошлого года, – отметил Богданов.

Уникальный сценарий к фильму написали Михаил Шулятьев и Евгений Немоляев. Производством картины занимается кинокомпания «Проспект Мира», а режиссером вновь выступил Антон Богданов. Это уже третий крупный проект детского-юношеского жанра в копилке Богданова.

По сюжету фильма, в жизни Ивана Семёнова случилась новая беда. Его школьная любовь Танечка, чьей дружбы он добивался в первом фильме, уезжает учиться за границу. Иван, пытаясь остановить её отъезд, идёт на всевозможные ухищрения: подкуп её родителей, предложение руки и сердца и даже похищение! Но в результате добивается лишь одного: ему запрещают приближаться к Танечке. И теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо. И чудо это – шаман, который исполняет любые желания.

Главные роли в фильме исполняют Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый и Софья Грузенко. В роли друзей главного героя снимаются реальные пермские школьники.