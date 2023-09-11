Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт – Банки.ру

Фото: Банк Уралсиб.

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила топ-10 рейтинга лучших доходных карт августа, согласно исследованию портала Банки.ру. Доходная карта – это любая дебетовая карта, по которой банк начисляет проценты на остаток по счету.

В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских кредитных организаций на 21 августа 2023 года из топ-25 банков по активам (на 01.02.2022 г.). Карты в рейтинге ранжированы по доходности – величине начисления процентов на остаток на карте. Эксперты Банки.ру отмечают, что дебетовая карта «Прибыль» позволяет получить новым клиентам 13% годовых на остаток на счете карты, что является максимальным показателем среди 25 крупнейших российских банков РФ.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Карта «Прибыль», срок – до 7 лет. Проценты годовых на ежедневный остаток по карте до 500 тыс. руб.: для новых клиентов 13% – в 1-й мес., без условий, во 2-й мес. при обороте по карте от 10000 руб./мес., далее 10% при обороте по карте от 10000 руб./мес., при обороте до 10000 руб. – 0,1 %; для действующих: 10% в 1-й месяц, без условий, далее – 10% при обороте по карте от 10000 руб./мес., при обороте до 10000 руб. – 0,1 %. При остатке свыше 500 тыс. руб. на сумму превышения проценты не начисляются. Обслуживание – 0 руб. при покупках (некоторые не учитываются) по карте от 10 тыс.руб./мес., либо объеме поступлений на карту от 20 тыс. руб./мес., в иных случаях – 99 руб./мес. Комиссии: снятие наличных; запрос об остатке; сервис информирования; обслуживание неактивного картсчета; выдача и зачисление наличных; безналичный перевод; использование денежных средств при технической задолженности. Кешбэк в бонусных рублях (далее БР) начисляется из расчета 1 БР=1 руб. в размере до 3% от суммы покупок в месяц (некоторые покупки не учитываются): 1% – траты по карте от 10000 руб.; 1% – задолженность по кредитной карте от 30000 руб. или остаток кредита от 200000 руб.; 1 % – с пакетом услуг «Прайвет», «Private» (Частный), «Премиум Лайт», «Премиум», «Премиум Спорт» (соответственно «Прайвет. Объем покупок в месяц для начисления БР – до 400000 руб. с пакетом «Прайвет», «Private» (Частный), «Премиум Лайт», «Премиум», «Премиум Спорт», до 200000 руб. – без пакетов. БР действуют 12 мес.; аннулируются, если не использовать более 6 мес. и при просрочке по кредиту от 30 дней. Условия действительны на 01.09.2023. Подробнее – на www.uralsib.ru.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.

Справка

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1343 банкомата и 284 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Контактная информация:

Пресс-центр

Банк Уралсиб

Эдуард Ларькин

+ 7 (495) 785-12-12, вн. 7685

e-mail: LarkinEV@uralsib.ru