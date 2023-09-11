Тюменцев с 12 по 15 сентября ждут очередные заморозки ночью до –5 градусов. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцев ждут очередные заморозки до -5 градусов. Завтра ночью жителей ожидает похолодание. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Тюменцев предупредили о возможных ЧС.

По данным синоптиков, ночами с 12 по 15 сентября столбики термометров в регионе опустятся до –5 градусов.

– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий тюменцев попросят сообщать по единому телефону 112.