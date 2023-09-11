Зарека: из деревянной застройки – в микрорайон, где все включено

Фото: Артем Сонсин, из личного архива.

В 16-м веке, когда через Тюмень проходили торговые пути, чужеземным торговцам разрешили селиться в городе, им определили место «за рекой». Со временем количество иностранных гостей росло, узбеки, татары, таджики – все, кто привозил и увозил товар, – гостили именно там, а кто-то и вовсе обосновался.

Спустя время Зарека начала приобретать промышленный облик. Тюменские купцы строили заводы, открывали мастерские. Но район считался исключительно рабочим и непригодным для светской жизни.

С.К. Равенский, Л.В. Боярский.1890-1893 гг., из личного архива.

В военные годы в Старой Зареке расположился химико-фармацевтический завод. Его перевезли из столицы. Кстати, он функционирует до сих пор.

Дарья Ганина, 2003 г., из личного архива.

Город рос, со временем и заречная часть развивалась. Появлялись частные и многоквартирные жилые дома. Но по-прежнему у Зареки был имидж не самого благоприятного района для семейной жизни.

Двухтысячные стали началом перемен. Амбициозные застройщики с современными подходами в строительстве зашли на эту территорию. Так, в 2016 году ГК «Страна Девелопмент» приступила к строительству легендарного в Тюмени жилого комплекса «Европейский берег». ЖК расположился прямо на берегу Туры, недалеко от моста на Профсоюзной.

Артем Сонсин, из личного архива. 2015 год, участок, где сейчас стоит ЖК «Европейский берег».

До начала строительства на этом участке стояли 34 старых деревянных дома, у кого-то не было элементарных удобств. Более 90 семей, которые там жили, смогли переехать в комфортное жилье. Всё благодаря программе по развитию застроенных территорий, которая стала предшественницей КРТ (комплексного развития территорий).

За пять лет на месте, где раньше стояли деревяшки и не было современной, комфортной инфраструктуры, вырос целый микрорайон из семи многосекционных домов. Там, где раньше было всего 2 000 жилых квадратных метров, «Страна Девелопмент» построила 182 000. И это только квартиры. Еще в каждой парадной застройщик предусмотрел колясочные, стильные светлые коридоры, специальное оборудование для маломобильных граждан.

Артем Сонсин, из личного архива. Вечерний ЖК. Наши дни.

Изюминкой микрорайона стала и планировка квартир. «Европейский берег» объединил в одном проекте варианты с террасами, высокими потолками, двумя уровнями, мастер-спальнями, большими гардеробными.

Артем Сонсин, из личного архива. На пешеходном бульваре есть плей-хабы, спортивные площадки, места для отдыха.

С самого основания застройщик поставил себе миссию – строить жилые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой по доступной цене. Амбициозная задача – проектировать и возводить ЖК так, чтобы жители могли решить все первостепенные вопросы не покидая район. Так, на первых этажах домов открылись аптеки, продуктовые магазины, булочные, кафе, салоны услуг, образовательные центры. Дворы с детскими площадками для самых маленьких стали закрытыми от посторонних. А чтобы и взрослым было чем заняться, все дома ЖК объединил широкий пешеходных бульвар, на котором есть спортивная площадка и уличные тренажёры, горки, качели и развивающие игровые площадки.

Артем Сонсин, из личного архива. В «Европейском береге» открыли первые в Тюмени общественные огороды для жильцов ЖК.

По согласованию с органами власти городская территория вдоль реки была передана застройщику, который занялся ее благоустройством. Девелопер инвестировал в проект более 35 млн рублей. Так появилась набережная, которая стала точкой притяжения для тюменцев и гостей города.

Сейчас, когда ЖК посещают гости, представители профессионального сообщества, архитекторы, все отмечают необычное исполнение крытых паркингов. Попасть в них можно не выходя на улицу – прямо из жилых домов идет тёплый крытый переход.

«Страна» стала первой в Тюмени компанией, которая убрала машины из дворов и сделала пространство внутри ЖК исключительно пешеходным. Но, благодаря тому что подъезды сквозные, в них можно попасть с двух сторон – со двора и с проезжей части.

Жилой комплекс «Европейский берег» быстро стал знаковым для Тюмени. Вначале проект, выполненный по стандартам, опередившим свое время на 5-6 лет, был оценен покупателями: еще до момента сдачи первого корпуса все квартиры были раскуплены. Позже его оценили и эксперты рынка: в 2019 году проект вышел в финал федеральной премии Urban Awards.

В этом году застройщик анонсировал долгожданную новость. Компания приступила к строительству «Европейского берега 2.0». И вновь колоссальное преображение территории. Вместо 153 домов без центральной канализации вырастет новый «город в городе».

Артем Сонсин, из личного архива. Лето 2023 года. Начало строительства первого дома ЖК «Европейский берег 2.0».

На участке 29 га построят 10 многосекционных домов от 4 до 25 этажей. Благодаря программе КРТ уже более 300 семей смогли улучшить свои жилищные условия и переехать из ветхих и аварийных домов в новое жилье. Кто-то купил благоустроенную квартиру, а кто-то решил не менять привычный образ жизни и переехал в частный дом.

Продажи квартир в ЖК «Европейский берег 2.0» стартовали в июле этого года. Как и предшественник, этот проект объединил в себе всё лучше. Удобные, просторные планировки, пешеходная набережная, площадки для спорта и игр, магазины и кафе на первой линии, круглогодичное озеленение и умные технологии. На территории ЖК предусмотрены два детских сада, еще один – встроенный и одна новая школа.

Артем Сонсин, из личного архива. Потрясающие виду на Туру откроются владельцам видовых квартир.

Как говорит застройщик: «В этом ЖК всё включено для комфортной жизни». Первый дом будет сдан в 2025 году, а весь проект завершат в 2030-м. История преображения тюменской Зареки продолжается.

ООО СЗ «К2»

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