Строитель рассказал о сносе уездного училища в Тюмени и трещинах в фундаменте

Фото: Иван Романчук / ВКонтакте.

В Тюмени продолжается строительство нового корпуса ТюмГУ на улице Республика, 9. Проект впечатляет масштабами. Несколько лет назад новости о сносе старого здания, где раньше было уездное училище, вызвали резонанс в городе. Изначально люди пытались всеми силами защитить его, в том числе найти историческую ценность строению, а когда началась стройка – возлагали гвоздики в знак протеста, пишет «ФедералПресс».

Однако при разборе объекта специалисты выяснили, что старый корпус был опасен для студентов, рассказал руководитель филиала «Мостострой-11» – «Строительное управление» Иван Худяков.

- Там здание с фундаментом было без свай: их вообще не было. Заложение фундамента было порядка 1–1,5 метра. И трещины были уже в фундаментных блоках. Если вы в Тюмени живете давно, вы наверняка обращали внимание, какие стяжки металлические там были. Сбоку там уже вся стена была в шпалах стянутая. То есть это была угроза обрушения. Реконструировать здание – а какой смысл? Когда здесь отличное место и корпусу необходима новая площадь, вполне логичное было решение [строительства нового корпуса, а не реконструкции], - заявил Иван Худяков.

Эксперт отметил, что, если говорить про пожарные нормы, коридоры в советское время допустимо было делать в 1,5 метра, сейчас так уже нельзя. Как решить этот вопрос? По мнению специалиста, есть несколько вариантов. Приспособить старое здание под санитарные нормы раньше просто не было возможности, не говоря уже о том, что были и определенные дефекты, которые уже несовместимы с эксплуатацией, подытожил Худяков.